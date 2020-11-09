أشرف صبحي يكشف مفاجأة بشأن ملعب مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مفاجأة جديدة بشأن الملعب المستضيف لمواجهة فريق الزمالك ضد غريمه التقليدي الأهلي في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وأكد أشرف صبحي، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك سيقام بستاد القاهرة بنسبة كبيرة.









وقال الوزير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في ستاد القاهرة بنسبة كبيرة".









وتابع: "الأهلي والزمالك علامة كبيرة للكرة المصرية، وستكون فرصة جيدة للجماهير في هذا الحدث لتشجيع فريقهما".









وأضاف: "أبارك للأهلي والزمالك بالوصول للنهائي، إنجاز كبير جدا ويحدث لأول مرة وهذا دليل كبير على نجاح سياستنا بقرار إعادة منافسات الدوري وتطبيق الإجراءات الاحترازية".



