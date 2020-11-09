نجم وولفرهامبتون يختار اللعب للمنتخب الإيفواري

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
أختار المدافع ويلي بولي لاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي الانضمام ، لصفوف منتخب كوت ديفوار للمشاركة معهم للمرة الأولى خلال الاسبوع الجاري.


وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، أن بولي سبق له وأن تلقى استدعاء من كوت ديفوار في أكتوبر الماضي، لكنه أجبر على الانتظار حتى يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن طلبه والذي تم قبوله الآن.


وأضاف أن المدافع تم منحه فرصة المشاركة مع المنتخب المعروف باسم "الأفيال" في تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام مدغشقر، في مباراتي الذهاب والإياب خلال الشهر الجاري.


وسبق لبولي أن مثل المنتخب الفرنسي لأقل من 19 عاما، لكنه الآن اختار اللعب لمنتخب كوت ديفوار على مستوى الكبار.


وانضم بولي لكتيبة من زملائه المتواجدين في الدوري الإنجليزي مثل ولفريد زاها وسيرجي أوريير وإيريك بايلي ونيكولاس بيبي وسيبستيان هالر.

أخبار تهمك

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة الا ربع

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض