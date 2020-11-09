تعرف على الأرقام التصويتية لمرشحي الإعادة لبرلمان 2020 بالدائرة الثالثة في الدقهلية

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أعلنت اللجنة العامة لبرلمان 2020 في محافظة الدقهلية، عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس، وتشكل بلقاس والستاموني وجمصة خوض جولة الإعادة لبين 4 مرشحين، من حصلوا علي أرعلي الأرقام التصويتية.



حيث حصل كل مرشح يخوض جولة الإعادة علي عدد أصوات عالي مكنه من المنافسه في الجولة الثانية، وهم كالأتي، وحيد قرقر ٤٠٠٦٤، فايق الذكي ٣٣٩٠٨

إلهامى عجينة ٢٥٧٧٠ صوت، توض أبو النجا ٢٤٦٧٨



يذكر أن الدائرة الثالثة تضم الستامونى وجمصة وبلقاس يتنافس فيها ٢٥ مرشح للفوز منهم سيدة واحدة للفوز على مقعدين وقد دفعت احزاب المؤتمر والشعب الجمهورى ومستقبل وطن والوفد الجديد وحماه الوطن ب ٥ مرشحين، والمرشحين هم: محمد عبدالرازق قرقر الشهير ب وحيد قرقر مستقبل وطن، والهامى عجينه المؤتمر، ومحمد المعداوى الشعب الجمهورى، وفايق الذكى ومجدى عرفه واحمد شفيق وايمن عبدالفتاح ومحمد عنتر امام ومحمد محمود شوشه وحسين الشرقاوى واحمد وجدى البطراوى حماه الوطن، وحمدى جحوش واحمد عرفه مطاوع ومحمد محسن الملاح وعوض ابو النجا ونبيل ابو السعد وفتح الله النقمه وعبدالحليم عوض الوفد الجديد، وعوض الدكرورى وعز الطنطاوى وعلى ابو خضار وهانى البدراوى واحمد مطاوع وواسراء يسن طه.