ترامب عن إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا: "خبر عظيم"

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، على ارتفاع سوق الأسهم، واللقاح الجديد لفيروس كورونا، الفعال بنسبة 90%، قائلًا: "هذه الأخبار عظيمة".

وأكدت شركة فايزر، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا، "فعّال" بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية، إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتقوم شركة "فايزر" بتطويره حاليا بالاشتراك مع شركة "بايو إن تك" الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادا على نتائج التجارب.

وأفادت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف "بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت "لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ".