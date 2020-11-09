"خليني أشوفك تانى" و"مش مرتاحين" لرامي صبري أفضل الأغاني وتريند رقم 1 على التطبيقات الموسيقية





جدير بالذكر أن أغنية "خليني أشوفك تاني" من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع ومكس أسامة عبد الهادي، وأغنية "مش مرتاحين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم وهي التتر الغنائي لمسلسل"طلقتك نفسي".





يحقق النجم رامي صبري، في هذه الفترة نجاحًا ساحقًا، بالرغم من نزول أغاني كثيرة على الساحة الغنائية حاليًا وانشغال الجمهور بها، إلا أن أغاني رامي استطاعت أن تكون محط اهتمام الجميع، وتتصدر تريند جميع التطبيقات الموسيقية.حققت أغنية"خليني أشوفك تاني" المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر تطبيق"ديزر" بينما جاءت أغنية"مش مرتاحين" في المركز الخامس على نفس الموقع لتندرجا الأغنيتين تحت قائمة أفضل الأغاني المصرية والعربية على تطبيقي"ديزر" و"سبوتيفاي".