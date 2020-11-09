خلال 24 ساعة.. إصابة 30 شخصا في حوادث متفرقة بالمنيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
أصيب 30 شخصا فى حوادث متفرقة، خلال 24 ساعة داخل نطاق محافظة المنيا

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد اصابة 30 شخص في 3 حوادث تصادم وانقلاب، حيث اصيب 21 شخص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص، وإصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز بني مزار، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق فى الوقائع. 

أخبار تهمك

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح هام من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض