خلال 24 ساعة.. إصابة 30 شخصا في حوادث متفرقة بالمنيا

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أصيب 30 شخصا فى حوادث متفرقة، خلال 24 ساعة داخل نطاق محافظة المنيا



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد اصابة 30 شخص في 3 حوادث تصادم وانقلاب، حيث اصيب 21 شخص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص، وإصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز بني مزار، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص.



تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق فى الوقائع.

