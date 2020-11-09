إجراءات أمنية مشدد لتسليم جثامين 10 متهمين لذويهم بعد إعدامهم في المنيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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وسط إجراءات أمنية مشددة، تستعد مديرية أمن المنيا لتسليم جثث 10 متهمين فى قضايا جنائية نفذت مصلحة السجون في المنيا حكم الإعدام فيهم من محافظات: "قنا - أسيوط – الفيوم – الجيزة – القاهرة"، وذلك داخل سجن المنيا شديد الحراسة شرق النيل، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام

اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقي إخطارا بتنفيذ أحكام الإعدام شنقا على 10 متهمين جنائيين من محافظات مختلفة، شملت إعدام كلًا من المتهم "نشأت" المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد" ابن محافظة قنا، والمحكوم عليه بالسجن في أحكام قضائية يبلغ مجموعها 269 عامًا بالإضافة إلى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد والمتهمون "نشاط" 53 عاما، و"تامر" 40 عاما، و"عصام" 35 عاما، و"عمرو"، و"جمعة" 41 عاما، و"محمد" 40 عاما، و"نشأت" 34 عاما، و"ناجح" 40 عاما، و"محمد" 35 عاما، و"إيمان" 40 عاما تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثث لذويهم.

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