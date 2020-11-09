رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لمزيد من جذب الاستثمارات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة أصبح لديها مزايا جديدة تضاف للمقومات الأساسية التي تتمتع بها، فضلًا عن توافر الخدمات وجاهزية البنية التحتية في معظم المناطق مما ساعدها على توفير مناخ استثماري جيد في الوقت الحالي، كما تسعى أيضا إلى تعزيز هذا المناخ قدر الإمكان بمنح حوافز جديدة قادرة على إحداث تغييرات نحو الإتجاه إلى الاستثمار في المنطقة،مشيرًا إلى أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية، خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام".

وأضاف المهندس يحيى زكي إن المنطقة تعمل نحو الاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة ؛وهذه من أهم ركائز الاستدامة التي تعتمد عليها المنطقة من خلال التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية وتسعى في تطبيقها بشكل دائم عن طريق دمج عناصر الاستدامة في كافة جوانب أداء الأعمال،لافتًا أن المنطقة حققت خلال الخمس سنوات الماضية نسب إنجاز عالية في عدد من الملفات خاصة في مجال البينة التحتية في الطرق والأنفاق والكهرباء وفي مجال تفعيل خدمة الشباك الواحد وتسعى من خلال خطتها المستقبلية للخمس سنوات المقبلة 2020-2025 والتي تسير عليها بخطوات ثابتة ودراسة أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار حيث بلغت 25 قطاعًا في مجالات محددة من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.


وتابع زكي:" أن المنطقة لها دور بارز ومهم في تسهيل تكامل التجارة العالمية ودعم سبل الاندماج معها حيث يعد هذا أحد اهداف المنطقة الاقتصادية بموقعها المتميز، وتستطيع أن تلعب هذا الدور بشكل جيد نظرًا لامتداد مساحتها في مناطق متنوعة تتميز بخصائص مختلفة تتناسب مع كثير من الصناعات،بالإضافة إلى ما تقدمه المنطقة من حوافز ضريبية وجمركية وما تتمتع به من نظم قانونية متعددة تتناسب مع تأسيس الشركات باختلاف تخصصاتها القطاعية.

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