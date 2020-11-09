218 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالدقهلية



و أشار "موسى" إلى أن فرع الدقهلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قد حصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية العام الماضى فى مجال التمويل للمشروعات الاستثمارية والخدمية، بهدف توفير فرص عمل للشباب والقضاء علي البطالة ونشر ثقافة العمل الحر.

​قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية إن 7127 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر تم تنفيذهم خلال الفترة من يناير حتى اكتوبر 2020 بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتكلفة اجمالية بلغت 218 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، اتاحت 12 الف فرصة عمل للمواطنين والشباب.جاء ذلك بعد إطلاع المحافظ على التقرير الذى عرضه المحاسب ايمن موسى مدير عام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرع الدقهلية.وقال أيمن موسى مدير جهاز تنمية المشروعات ان المشروعات المشار اليها تشمل 563 مشروع صغير بتكلفة 120 مليون جنيه اتاحت 1991 فرصة عمل، و6564 مشروع متناهى الصغر بتكلفة98 مليون جنيه اتاحت 10054 فرصة عمل، مشيرا الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدم التمويل اللازم لكافة انواع المشروعات التجارية والصناعية والخدمية.وتابع: كما يوفر الجهاز من خلال خدمة الشباك الواحد انهاء اجراءات التراخيص والسجل التجارى والبطاقة الضريبية ويقدم الدورات التدريبية لمشروعات ريادة الاعمال.