2% نمو في صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 9 شهور من 2020

كشفت بيانات رسمية صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الاثنين أن صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري حققن نموا رغم ازمة كورونا بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.6 مليار دولار.

وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020،

وأوضح المجلس في بيانا له إن صادرات شهر سبتمبر من العام الحالي تراجعت إلى 293 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 4%.

وبحسب البيان، بلغت صادرات شهر أغسطس 2020 حوالي 264 مليون دولار، بنسبة نمو 12%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن في العام الحالي، حيث بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1.428 مليار دولار، وتمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 366 مليون دولار، محققا نسبة نمو 3% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات.

وبلغت صادرات مصر الغذائية للدول الأفريقية غير العربية قيمة 305 ملايين دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 403 ملايين دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية.

وكانت أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول 9 أشهر من عام 2020، هي المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات 244 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1%، يليها الأردن بقيمة 132 مليون دولار بنسبة تراجع في القيمة 1%.

وبحسب بيانات المجلس فإن قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 132 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 7%، تليها ليبيا بقيمة 129 مليون دولار بنسبة تراجع نمو 19%، ثم الجزائر بقيمة 127 مليون دولار محققة نسبة نمو 55%.

وأضاف أن الصادرات لليمن بلغت قيمتها 121 مليون دولار، ثم الإمارات بقيمة 103 ملايين دولار، ثم العراق بقيمة 97 مليون دولار، والمغرب بقيمة 74 مليون دولار، ثم فلسطين بقيمة 70 مليون دولار.

واحتلت الجزائر قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بقيمة صادرات 127 مليون دولار، وبزيادة بلغت 45 مليون دولار، يليها السودان بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار.

وبحسب البيان جاءت العراق في المركز الثالث بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 31 مليون دولار وزيادة بلغت 18 مليون دولار بالمقارنة بنفس الفترة من 2019.

وأكد المجلس أنه يعمل حالياً على تعديل خططه التسويقية والترويجية بشكل ديناميكي بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وتقييم النتائج وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها مما يضمن تعظيم القيم التصديرية، بحسب البيان.

وقال إنه يأمل في المزيد من النمو لصادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة التي لا تزال متأثرة بتبعات تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها أغلب دول العالم للحد من انتشار الفيروس.