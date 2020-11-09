أذربيجان تعلن استعادة السيطرة على 23 قرية في محيط قره باغ

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:10 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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استعادت القوات الأذربيجانية، اليوم الاثنين، على 23 قريبة تقع في ست محافظات تحيط بإقليم قره باغ، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الجيش "حرر من الاحتلال قرى قوبو ديلاغاردا ويال بير أحمدلي ويوخاري ياغليوند وديلاغاردا وسيد محمودلو وعلي عسكرلي بمحافظة فضولي، وقرى دميرجيلر وجاناقجي ومددكند وسيغناق بمحافظة خوجالي، وقرى سوسانليق ودومي وتوغ وآكاكو وآزيخ بمحافظة خوجاوند، وقرى حسينآليلر وسيودلو وآشاغي سيريك بمحافظة جبرائيل وقرى يوخاري مولو وآشاغي مولو وخوجيك بمحافظة قوبادلي وقريتي كجيكلي وأوردكلي بمحافظة زنقيلان.

 

وتواصل أذربيجان، استعادة أراضيها في قره باغ، والتي تشمل إقليم قره باغ ذا الأغلبية الأرمنية (حيث أعلن في العام 1991 عن تأسيس "جمهورية أرتساخ" منفصلة عن أذربيجان) وسبع مناطق محيطة بها، وهي أراض فقدت أذربيجان السيطرة عليها جراء النزاع المسلح الأرمني الأذري في سنوات 1992-1994.

 

وتتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالتصعيد العسكري في المنطقة واستهداف المدنيين.

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أرمينيا أذربيجان 23 قرية

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