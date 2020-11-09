رد بول سالزبورج يعلن إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:00 م
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي رد بول سالزوبورج النمساوي اليوم الإثنين إصابة ستة من لاعبية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم يفصح عن هوية المصابين.
وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت " "اللاعبون الذين لم تظهر عليهم أى أعراض عزلوا أنفسهم على الفور"، وأن باقي الفريق "يخضع للحجر الصحي"
وجاء إكتشاف الإصابات الستة عقب خضوع اللاعبين إلى إختبارات الكشف عن الفيروس بعد مباراة في الدوري النمساوي يوم الجمعة الماضي ضد رابيد فيينا.