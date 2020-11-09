مؤشر سوق دبي يصعد 1.75% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.75% رابحاً 38.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2219.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 169 مليون سهم محققة ما قيمته 252.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3874 صفقة لعدد 34 سهماً.





وصعد 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.19% يليه قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.19%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.09%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.57%، ثم قطاع بنسبة الاتصالات بنسبة 0.91%.