مؤشر سوق دبي يصعد 1.75% في ختام التعاملات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:08 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.75% رابحاً 38.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2219.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 169 مليون سهم محققة ما قيمته 252.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3874 صفقة لعدد 34 سهماً.

وصعد 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.19% يليه قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.19%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.09%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.57%، ثم قطاع بنسبة الاتصالات بنسبة 0.91%.
 
وقفز 18 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم إعمار العقارية بنسبة 6.01%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.44%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.40%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 45.8 مليون ورقة بقيمة 125.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 6.01%.

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