وزيرة البيئة توجه برفع درجة الإستعداد فى الأفرع الإقليمية للوزارة والمحميات الطبيعية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدة إرشادات لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرف عمليات الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد، تحسبًا لأية أحداث طارئة قد تنتج عن الموجه المتوقعة من الطقس غير المستقر المحتمل تعرض البلاد لها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة ان الوزارة تتخذ عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة حيث تم التنسيق مع مركز إدارة الازمات بمركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل المعلومات فى ضوء خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، كما تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتواصل مع مسئولى الأفرع الاقليمية والمحميات الطبيعيه على مدار الساعة لمواجهة أية طوارئ بالمناطق المذكورة ببيان هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، كما تم التنسيق أيضًا مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل فى حال تعرضها لمشكلات بيئية قد تنتج عن السيول المتوقعة.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تحرص على إتخاذ الاجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول، حيث تم تحديد المواقع المهددة (مثل مخرات السيول)، وتم المرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول وتنفيذ خطة أخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارىء والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.

وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أى تسرب بترولى خلال فترة التعرض للسيول، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة ومراكز المكافحة الرئيسية للهيئة العامة للبترول لاتخاذ إجراءات المكافحة بشكل فورى حال حدوث أى تلوث.

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