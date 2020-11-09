مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.28% في ختام جلسة اليوم
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:03 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.28% رابحاً 4.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1445.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيممة 496.9 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.30% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 9.76%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.65% مدفوعا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.11%، زين البحرين بنسبة 0.97% ، كما ارتفع قطاعالاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع سهمي عقارات السيف بنسبة 0.6%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.
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