مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.28% في ختام جلسة اليوم

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.28% رابحاً 4.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1445.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيممة 496.9 ألف دينار بحريني.



