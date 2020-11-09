إحالة تاجر هيروين في 15 مايو للجنايات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط تاجر مخدرات قبل ترويج كمية من لفافات الهيروين علي المتعاطين بدائرة القسم.

بداية الواقعة عندما خرجت حملة من مباحث 15 مايو، لتفقد الحالة الأمنية، وأثناء السير بالقرب من المدخل الشمالي، شاهد سيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه.

وباستيقافها وسؤال قائدها عن اوراق السيارة، والذى اقر رخصة التسيير منتهية منذ عام وبتفتيشه عثر بحوزته علي 50 لفافة هيروين مخدر.

وبسؤاله عن المضبوطات قرر انه يحوزها للإتجار في المواد المخدره بقصد الكسب غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات. 

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