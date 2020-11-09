إقالة امدرب سيلتا فيجو بسبب سوء النتائج

أقال نادي سيلتا فيغو مدربه أوسكار غارسيا في بيان اليوم الإثنين، بعد بداية محبطة لموسم 2020-2021 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.









وحقق سيلتا فوزاً واحداً في 9 مباريات هذا الموسم وبعد تعادله 1-1 مع إلتشي الصاعد للأضواء أصبح في المركز 17 بالدوري برصيد سبع نقاط.









وقال النادي: "أوسكار غارسيا لم يعد مدرباً لسيلتا وكذلك طاقمه المساعد".









وعين أوسكار (47 عاماً) لاعب برشلونة السابق مدرباً لسيلتا في نوفمبر العام الماضي، عقب إقالة فران إسكريبا الذي أقيل بعد أن ساعد الفريق في البقاء بالدرجة الأولى منهيا الموسم الماضي في المركز 17.









وأضاف سيلتا: "ينقل النادي امتنانه الصادق للمدرب الكاتالوني وطاقمه للعمل والاحترافية والجهد خلال فترته في سيلتا".