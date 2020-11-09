العثور على الأشقاء المختفين في شبرا عند خالتهم بالإسماعيلية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأحد، ملابسات اختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة عقب تقدم والدهم ببلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة يفيد باختفائهم.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه جرى العثور على الأطفال في محافظة الإسماعيلية لدى خالتهم وبصحبتهم والدتهم، ولم يتم خطفهم كما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأنهم ذهبوا بصحبة والدتهم التي تركت المنزل بسبب خلافات مع الأب.

كانت الأجهزة الأمنية شكلت فريق بحث لكشف غموض اختفاء الـ5 أشقاء منذ ما يقرب من أسبوعين وتتبع فريق البحث خط سير الأشقاء منذ خروجهم من منزلهم، وجرى رصد كاميرات المراقبة وجمع فريق البحث معلومات حول الواقعة وفحص علاقات الأسرة واستجواب عدد من الأقارب والجيران وحصر الخلافات وجمع التحريات اللازمة. 

وأوضح المصدر أنه بالتنسيق مع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية تم فحص رسالة تهديد تلقاها والد الأشقاء المتغيبين في محاولة لمعرفة من يقف وراء واقعة الاختفاء، موضحًا أنهم تغيبوا منذ 21 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يتهم شخصًا بعينه باختطافهم، وناشد الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمساعدته في العثور على أبنائه.

وقال والد الأشقاء "حمدان" إن لديه 3 أبناء آخرين، غير الأشقاء الـ5 المختفين، وهم 3 ذكور، أكبرهم عمره 23 سنة، والأوسط 20 عامًا، والأصغر 14 سنة، موضحًا أن المتغيبين 4 بنات وولد، "سامية"، 21 سنة، و"رحمة" 16 سنة، و"منة" 8 سنوات، و"غرام" 5 سنوات، و"مصطفى" 3 سنوات. 

وكان الأشقاء متوجهون لخالهم الذى يقطن بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم بمحافظة الشرقية، لكنهم لم يصلوا وهناك من شاهدهم ينزلون من "توكتوك" قرب مستشفى بهتيم. 

وحرر المحضر رقم 10711 لقسم ثان شبرا الخيمة، كما تقدمت والدة أبنائه ببلاغ آخر في قسم أول شبرا الخيمة، مطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود البحث للكشف عن مصير الأولاد.

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