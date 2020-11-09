الحضرى يساند أبو جبل والشناوي قبل نهائي أبطال أفريقيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
ساند عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية، محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومحمد الشناوي لاعب الأهلي قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


مساندة عصام الحضري لحارسي الأهلي والزمالك
ونشر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، صورتين له مع محمد الشناوى، حارس مرمى الأحمر، وأبو جبل لاعب الأبيض وعلق عليهما: "حبيبي يا جبل مبسوط جدا إنى قابلتك إمبارح".


وتابع الحضري في منشوره: " كنت واحشنى والله وحابب أشيد بيك وبأدائك الرائع الفترة دى زى ما أشدت بالشناوى".


وعلق عصام الحضري على مستوى الشناوي وأبو جبل:" سعيد جدا بمستواكما الرائع ولسة عندكم أكتر، ومستنيين نشوف حاجة عظيمة فى نهائي إفريقيا، ونشوف مستواكم الرائع ده بيفيد أنديتكم ومنتخب مصر، وبالتوفيق يا رجالة".


ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الجاري، وهيا المرة الأولى التي تشهد مواجهة بين فريقين من نفس البلد في ختام البطولة الأكبر في القارة السمراء.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 49 دقيقة

وليد العطار: قد نلجأ لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعة

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح هام من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

منذ 40 دقيقة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض