الحضرى يساند أبو جبل والشناوي قبل نهائي أبطال أفريقيا

ساند عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية، محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومحمد الشناوي لاعب الأهلي قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.









مساندة عصام الحضري لحارسي الأهلي والزمالك

ونشر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، صورتين له مع محمد الشناوى، حارس مرمى الأحمر، وأبو جبل لاعب الأبيض وعلق عليهما: "حبيبي يا جبل مبسوط جدا إنى قابلتك إمبارح".









وتابع الحضري في منشوره: " كنت واحشنى والله وحابب أشيد بيك وبأدائك الرائع الفترة دى زى ما أشدت بالشناوى".









وعلق عصام الحضري على مستوى الشناوي وأبو جبل:" سعيد جدا بمستواكما الرائع ولسة عندكم أكتر، ومستنيين نشوف حاجة عظيمة فى نهائي إفريقيا، ونشوف مستواكم الرائع ده بيفيد أنديتكم ومنتخب مصر، وبالتوفيق يا رجالة".









ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الجاري، وهيا المرة الأولى التي تشهد مواجهة بين فريقين من نفس البلد في ختام البطولة الأكبر في القارة السمراء.



