القوى العاملة: تحصيل 444 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في حادث بالسعودية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى "محمد .ع. ع. ي" بقيمة 106 آلاف و454 ريالا سعوديا، بما يوازي 444 ألفاً و 978 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى"محمد .ع. ع. ي"  لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدى شركة من الشركات القابضة بالدمام بالفرع الشركة بمهنة مهندس كهربائي عام ، وقد توفى نتيجة حادث مرورى بطريق الظهران - بقيق ،وتم دفن الجثمان  بمقابر الدمام بالسعودية بناءاً على رغبة ذويه.

ولفت الملحق العمالى إلى أنه تم التواصل مع مدير  إدارة الموارد البشرية بالشركة  للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاته المالية ، وقد قامت الشركة بتحويل مبلغ  106 ألاف و454 ريالات سعودية إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض وتم إرسال صورة التحويل الى مكتب التمثيل العمالي للتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لتحويل المبلغ إلى مصر، وإخطار ورثة المتوفى لاستلامه من بنك ناصر الاجتماعي .

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