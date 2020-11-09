شاهد.. شام الذهبي تنشر صورة مع والدتها أصالة وأخواتها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت شام الذهبي، نجلة المطربة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث ظهرت "شام"، في الصورة مع والدتها أصالة وأخواتها وعلقت قائلة: "My blessing ".


في سياق منفصل، كانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة زهرة الخليج الاماراتية على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع حيث أكدت الفنانة السورية أصالة نصري أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.


وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل علي الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".


وأضافت: "عملت عليه بعد انفصالي وفي بداية ألمي وصدمتي وذهولي، وكنت أريد أن أهرب بأي طريقة، وذلك من خلال الفن والعمل".


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