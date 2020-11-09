سهر الصايغ تنشر فيديو من أحدث جلسة تصوير لها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة سهر الصايغ، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث ظهرت "الصايغ"، في الفيديو من كواليس احدث جلسة تصوير لها.


يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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سهر الصايغ ممثلة سهر الصايغ النهاية

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