التعليم الفني: تعديل المناهج ووحدة للرقابة على العمل بالمدارس (فيديو)

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التعليم، إننا نعمل وفق خطة جديدة لتطوير التعليم الفني بعد إهماله لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن التعليم الفني لا تقدمه وزارة التربية والتعليم فقط، وإنما وزارة الصناعة والإسكان ومجموعة من الهيئات الحكومية وبعض مقدمي الخدمة من القطاع الخاص أيضًا تقوم بالرقابة على الوزارة وليست منبثقة منها رغم أنها مقترح من الوزارة.





وأضاف "بصيلة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن وزارة التربية والتعليم أنشأت وحدة الجودة للتعليم الفني لمراقبة العمل بجميع مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وضمان جودة العملية التعليمية.





وتابع رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التعليم، أنه تم تطوير المناهج، وتصميم مناهج قائمة على منظومة الجدارات وهي عبارة عن مجموعة العلوم الأساسية والسلوكيات التي يتحلى بها الطالب لأداء وظيفة معينة، ومجموعة المهارات التي يكتسبها لأداء هذه الوظيفة، لاقحام الخريجيين في سوق العمل من خلال منظومة علمية سليمة ويكونوا قادرين على اداء مهام عملهم بسلاسة وسهولة.





كشف الدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني، عن أن الوزارة تقوم بإجراء عمليات تطوير شاملة في التعليم الفني لا تقل أهمية عن عمليات التطوير التى تقوم بتنفيذها في التعليم الثانوي.





وأضاف وزير التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الوزارة نجحت في الانتهاء من تطوير 40% من مناهج التعليم الفني التي يصل عددها إلى أكثر من 200 منهج، وتسعى للانتهاء من تطوير جميع المناهج بنهاية العام الجاري.



