المشرعون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج يهددون باستقالات جماعية

هدد المشرعون المؤيدون للديمقراطية في إقليم هونج كونج بتقديم استقالات جماعية، اليوم الاثنين، وذلك وسط تقارير عن خطط العاصمة الصينية، بكين، لاستبعاد أربعة نواب معارضين اتهمهم المعسكر الحاكم بالتعطيل غير القانوني المحتمل في الهيئة التشريعية.





واتهم سياسيون موالون لبكين الأربعة بالتعطيل لعرقلة التشريعات، وهو ما كان منذ فترة طويلة تكتيكًا في هونج كونج. ويقول بعض المشرعين الموالين لبكين، إن ذلك قد يكون مخالفًا لقسم تولي المنصب، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





في وقت سابق، اليوم الاثنين، أفاد موقع إخباري محلي HK01، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن بكين قد تتخذ الخطوة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في أحدث ضغط على السياسيين المعارضين في المستعمرة البريطانية السابقة.





ولم يذكر التقرير بالتفصيل حادثة أو حوادث محددة تتعلق بمحاولات مزعومة لعرقلة التشريع، ولم يذكر الآلية القانونية التي ستستخدمها بكين لاستبعادهم. ولم ترد حكومة هونج كون على الفور على طلب للتعليق.





وقال وو تشي واي، رئيس الحزب الديمقراطي: "نود استخدام الاستقالة الجماعية من ناحية لتعكس وحدتنا ومن ناحية أخرى لتعكس استبداد الحكومة المركزية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".





يضم المعسكر المؤيد للديمقراطية حاليًا 19 مقعدًا في الهيئة التشريعية المكونة من 70 مقعدًا.





وتأتي هذه التكهنات بعد أسبوع من اعتقال ثمانية سياسيين معارضين بارزين على صلة باجتماع في المجلس التشريعي في مايو انزلق إلى الفوضى.





الأربعة الذين حددهم HK01 على أنهم الأسماء التي يتم النظر في استبعادها - ألفين يونج ودينيس كووك وكوك كا كي وكينيث ليونج - لم يكونوا من بين هؤلاء الثمانية.





كان الأربعة من بين 12 مرشحًا تم استبعادهم من الترشح لانتخابات المجلس التشريعي للمدينة، والتي كان من المقرر إجراؤها في البداية في سبتمبر، لكن تم تأجيلها لمدة عام مع إشارة السلطات إلى مخاطر فيروس كورونا. تم تمديد فترات جميع المشرعين لمدة عام.





تحركت السلطات في هونج كونج وبكين بسرعة لقمع المعارضة في المركز المالي العالمي بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في يونيو من العام الماضي، وأدخلت المدينة في أكبر أزمة لها منذ عقود.





واتهم منتقدو حكومة هونج كونج المدعومة من بكين الحكومة بقمع الحريات في المدينة وانتقدوا تأجيل الانتخابات في سبتمبر أيلول التي تأمل فيها المعارضة المؤيدة للديمقراطية تحقيق مكاسب كبيرة.



