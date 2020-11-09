عمر السومة يغيب عن سوريا ضد أوزبكستان والأردن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:45 م
عمر السومة
عمر السومة
وكالات
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يغيب السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي عن منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 و16 نوفمبر الجاري في دبي.

وقال اتحاد الكرة السوري في بيان رسمي "بعد التواصل مع السومة، أفاد بشعوره بألم في ركبتيه، أشده في ركبة قدمه اليسرى، مما اضطره إلى مراجعة المستشفى".

وأضاف البيان: "خضع السومة لرنين مغناطيسي، وتبين وجود تضيق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف الهلالي الأنسي، لكنه لا يحتاج إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع".

ومن المؤكد أن غياب السومة يربك حسابات التونسي نبيل معلول، المدير الفني لنسور قاسيون، الذي كان سيعتمد على اللاعب في الخط الأمامي رغم وجود عمر خربين ومارديك مارديكيان وعلاء الدالي.

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