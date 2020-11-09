حبس ربة منزل لادارتها صفحة منافية للآداب على "الفيس بوك"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الاثنين، حبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامها بإدارة صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر مقابل مبالغ مالية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، صفحة على أحد مواقع شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائمة على إدارة الصفحة وتبين أنها إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتها هاتف محمول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التى توكد نشاطها.

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأنها أنشأت الصفحة لذات الغرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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