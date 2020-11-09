تصريح هام من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

أكدت شركة فايزر، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا، "فعّال" بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية، إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتقوم شركة "فايزر" بتطويره حاليا بالاشتراك مع شركة "بايو إن تك" الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادا على نتائج التجارب.

وأفادت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف "بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت "لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.