بشري تنضم لفريق عمل مسلسل "الأختيار 2"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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انضمت الفنانة بشرى، لفريق عمل مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل.



وكان بدأ فريق العمل تصوير بعض المشاهد بين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، حيث انتهوا من تصوير أسبوعين من الأحداث، التي تتناول قصة من قصص تضحيات أبطال الشرطة والجيش في حماية البلاد، حيث يصور فريق المسلسل يومياً في مناطق متفرقة في القاهرة وضواحيها .



يشار إلي أن مسلسل الاختيار الموسم الاول كان حقق نجاح كبير بطولة النجم أمير كرارة، والذي كان يحكي عن قصة الشهيد أحمد المنسى.

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