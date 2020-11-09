بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

يسعي بيراميدز للمنافسة على البطولات الموسم القادم بعدما قام الفريق بتعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأبرزها الثلاثي رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي.









وكشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاوضات عرض نادي بيراميدز للتعاقد مع ثنائي الزمالك مصطفي محمد وعبد الله جمعة خلال فترة الانتقالاا الصيفية الجارية.









وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز تقدم بعرض رسمي لشراء الثنائي مصطفى محمد وعبدالله جمعة في الموسم المقبل نظير مبلغ 5 ملايين دولار، تشمل 4 ملايين دولار لمصطفى محمد إلى جانب مليون دولار قيمة بيع عبدالله جمعة".









وقال فاروق: "عرض مسئولو بيراميدز دفع قيمة الصفقة على 4 أقساط على أن يحصل الزمالك على القسط الأول فور توقيع العقود وباقي الأقساط على مدار 9 شهور بمعدل قسط كل 3 شهور".



