حبس صاحب مخزن لحيازته على 9400 غيار سيارات مجهولة المصدر
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:35 م
داليا عادل
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أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الاثنين، صاحب مخزن 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازته 9400 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، كما طالبت بالتحفظت علي المضبوطات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط 9400 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة، بحوزة مسئول مخزن قطع غيار سيارات -كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط 9400 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة، بحوزة مسئول مخزن قطع غيار سيارات -كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات
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