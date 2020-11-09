خوفًا من كورونا.. الجامعات تعاقب الطلاب غير الملتزمين بالكمامة

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تشدد الجامعات المصرية، إجراءاتها الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وزيادة التوعية بالتطهير وارتداء الكمامة، فضلًا عن معاقبة غير الملتزمين.



ويرصد "الفجر"، إجراءات الجامعات المصرية لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.



فصل 23 طالب أسبوع

في ضوء سلامة ورعاية الطلاب، قرر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرمان 23 طالبا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.



وتحرص الجامعة على ارتداء الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس الكمامة وذلك في قاعات المحاضرات والمعامل وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعي ويتم توجيه انذار شفوي لغير الملتزمين في بداية الأمر وإحالة من يتعمد مخالفة اتباع الإجراءات الاحترازية للتحقيق.



إحالة 3 طلاب للتحقيق

وسبقها، أحال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، 3 طلاب و2 من العاملين للتحقيق الفورى بسبب عدم ارتداء الكمامة، وذلك يعطى نوع من الردع للالتزام بكافة إجراءات الوقاية من كورونا.



وتابع رئيس جامعة القاهرة أن المجلس الأعلى للجامعات شدد فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار على مواجهة أى حالة خروج بكل شدة وعقوبات تدريجية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.