منع لاعبين في الدوري الإيطالي من السفر للمباريات الدولية

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن لاعبين من روما وفيورنتينا مُنعوا من مغادرة البلاد بواسطة السلطات المحلية، من أجل المشاركة في المباريات الدولية القادمة بسبب إصابات فيروس كورونا في الناديين.









وقالت وكالة أنسا للأنباء إن لاعبين من فيورنتينا لم يُسمح لهم بالسفر بعد أن أعلن النادي الجمعة، أن المهاجم خوسيه كايخون أصيب بكوفيد-19.









وأضافت أن الأمر جاء من السلطة المحلية في منطقة توسكاني والتي طلبت من جميع لاعبي فيورنتينا عزل أنفسهم لعشرة أيام باستثناء الذهاب إلى التدريب فقط.









وقالت صحيفة غازيتا ديلو سبورت إن أمراً مماثلاً صدر من السلطات الصحية في روما بعد إصابة المهاجم إيدن دجيكو بالفيروس.









وذكر فيورنتينا أن 13 من لاعبيه تلقوا دعوات للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية ومن بينهم إيريك بولغار (تشيلي) وسفيان أمرابط (المغرب) والثنائي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش ودوسان فلاهوفيتش.









وتلتقي صربيا بملعبها مع إسكتلندا في مواجهة فاصلة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الخميس المقبل، بينما تلعب تشيلي ضد بيرو وفنزويلا في تصفيات كأس العالم خلال الأيام العشرة المقبلة.









ومن بين لاعبي روما الذين قد يتأثرون بهذا الحظر المدافع الألباني ماراش كوموبلا ولاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان بالإضافة للعديد من اللاعبين المنضمين لتشكيلة إيطاليا، ولم يصدر أي تعقيب بعد من الناديين.