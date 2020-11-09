استمرار حبس ديلر إمبابة لاتجاره في الأقراص المخدرة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدره بإمبابة.

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل إمبابة لاتجاره في الأقراص المخدره، وحيازته لكمية كبيرة، حيث اعترف أنه يقوم بترويجها على عملائه بالمنطقة

وأفاد في التحقيقات، أنه لجأ لتلك التجاره للتربح لانه يمر بضائقة مالية، ويتواصل مع عملائه في المنطقة عن طريق الهاتف المحمول.

وطلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

تمكن  رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل بمنطقة إمبابة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى منطقة إمبابة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر تحصله عليها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة إمبابة، مسرحا لترويج بضاعته، خاصة الأقراص المخدرة.

بإعداد عدة أكمنة للمتهم، عقب رصد تحركاته، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم


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