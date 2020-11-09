خلال 24 ساعة.. تداول 113 ألف طن و1445 حاوية بميناء الإسكندرية

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قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء شهد انتظاما في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، كما شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر.

وأضاف شاهين، أنه تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة، وغادرت 7 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 26 سفينه منها سفن غلال، وحاويات، ومواد بترولية، وبضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 9556 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 74069 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 38940 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 294 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1151 حاوية، هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 113 ألف طن بضائع غير محواه.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.