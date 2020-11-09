"ملياردير" صن داونز يترشح لرئاسة الكاف

ترشح الملياردير الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ليكتسب سباق الانتخابات إثارة أكبر.

وأعلن الاتحاد الجنوب افريقي للعبة، في مؤتمر صحفي اليوم، عن ترشيح موتسيبي بدعم أيضا من بوتسوانا وسيراليون ونيجيريا.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي "يتمتع (موتسيبي) بذكاء في إدارة الأعمال يجعله خيارا ثوريا لتغيير شكل الاتحاد الأفريقي وجذب أرباح أكبر للعبة في القارة".

وأصبح رجل الأعمال (58 عاما) ثالث مرشح للمنصب قبل آخر موعد للترشيح يوم الخميس، بعد الرئيس الحالي أحمد أحمد من مدغشقر وجاكي أنوما من ساحل العاج العضو السابق باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (الفيفا).

ويملك موتسيبي نادي ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا وضخ الملايين من أجل الهيمنة المحلية والمنافسة بانتظام على الألقاب القارية وتوج بدوري أبطال افريقيا قبل أربع سنوات.