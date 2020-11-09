مجازاة مسئول سابق بالشباب والرياضة لطباعة دفاتر مالية بالمخالفة

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام المنشأت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات.



صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



ونُسب إليها، قيامها بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام ٢٠١١ بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة هذا المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة الشباب الرياضة بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات.





بداية الواقعة، ببلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الدولة للشباب الواردة للنيابة الإدارية عام ٢٠١٤، بشأن ما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب من وجود مخالفات تمثلت في تقاعس المختصين بالوزارة عن إتخاذ إجراءات شهر منتديات شباب 6 أكتوبر، 15 مايو، أسيوط الجديدة، فضلًا عن وجود مخالفات تتعلق بتعاقد المختصين بالوزارة على توريد نظام إطفاء الحريق للمنتديات، حيث تم التعاقد على التوريد والتركيب دون تحديد لمكونات نظام إطفاء الحريق بشكل كامل وصرف قيمة تلك الأنظمة قبل تركيبها بالمنتديات، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بعملية طباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس القومي للشباب حال مخالفة ذلك للائحة المالية للموازنة والحسابات.





ولم تأخذ المحكمة، بما ذكرته المحالة، أنها كانت تهدف صالح العمل، ولم تكن على دراية بالتعليمات المالية التي توجب طباعة مثل هذه الدفاتر بالمطابع الاميرية، ولا تعلم اللائحة المالية للموازنة والحسابات، لانها غير مختصة بالشئون المالية، وانها تعتقد ان المذكرة محل التحقيق تم عرضها على الشئون المالية قبل موافقة الوزير باعتبارها جهه الاختصاص، فقد كان عليها بصفتها تشغل وظيفة مدير عام الإلمام باللائحة المالية وكافة القوانين المنظمة لعملها باعتبارها المسؤولة عن العرض على السلطة المختصة، لأنه يتعين على العامل السعي للإلمام بالتعليمات المعمول بها بجهة عمله، ويجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة.

