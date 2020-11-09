موقع دعم مصر.. كيفية إضافة المواليد الجديد لبطاقات التموين 2021 عبر موقع TAMWIN.COM.EG

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:16 م
إضافة المواليد الجديد لبطاقات التموين 2021
إضافة المواليد الجديد لبطاقات التموين 2021
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موقع دعم مصر.. كيفية إضافة المواليد الجديد لبطاقات التموين 2021 عبر موقع TAMWIN.COM.EG

إضافة المواليد الجديد لبطاقات التموين | تزايدت حركة مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية بشكل مكثفه من قبل الأسر التي تريد أضافه مواليدها الجدد الي البطاقات التموينية نتيجة احتياجهم الي المواد الغذائية التي تمنحها لهم ألدولة المصرية بسعر مخفض وذلك لمساعدتهم علي توفير حياة كريمة لأطفالهم ،الجدير بالذكر ان وزارة التموين تقوم بصرف لهم مواد تموينيه شهريا متمثله في الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع التي يحتاجها أي مواطن .

إضافة المواليد الجديد لبطاقات التموين
قامت وزارة التوين خلال الأيام الماضية بالسماح للمواطنين بتسجيل مواليدهم الجدد الكترونيا عبر موقع دعم مصر وذلك للاستفادة بالسلع التموينية المختلفة التي تمنحها الوزارة وبناءا علي ذلك خاطبت الوزارة من خلال وسائل الأعلام الأسر بضرورة تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر وتسجيل أبناءهم الجدد للحصول علي مستحقاتهم من المواد التموينية ،الجدير بالذكر انه يجب علي كل مواطن اتباع مجموعه من الخطوات الهامة لأجراء أي تعديلات علي البطاقات التموينية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني مثل نقل الزوجة الي بطاقة التموين الخاصة بالزوج أو أضافه المواليد أو حذف فرد في حالة الوفاة .

خطوات تسجيل المواليد الكترونيا
نستعرض لكم مجموعه من الخطوات التي يجب اتباعها بدقه من اجل التمكن من إضافة المواليد الجدد الي البطاقات التموينية حيث تتمثل هذه الخطوات في التالي :

- تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
- الضغط علي زر خدمات التموين والانتظار الي ان يتم فتح القائمة.
- يتم اختيار كلمة إضافة مولود جديد من القائمة والضغط عليها .
- قم بتسجيل بيانات مولودك الجديد .
- ثم قم بكتابة رقم بطاقة التموين المدون عليها بدقة .
- بعد التأكد من صحة جميع البيانات يتم الضغط علي زر تسجيل الدخول .

موقع دعم مصر.. كيفية إضافة المواليد الجديد لبطاقات التموين 2021 عبر موقع TAMWIN.COM.EG

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