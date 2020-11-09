خبير يُحذر المواطنين: كورونا لا يفرق بين الأغراب والأصحاب (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن بيان وزارة الصحة حول إصابات كورونا في مصر يعتبر عينة بحثية للإصابات الفعلية، مشيرًا إلى أن أي زيادة طفيفة في بيان وزارة الصحة تكون مقلقة.





وحذر "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، من أن الزيادة في عدد الإصابات قد تؤدي لزيادة في نسب الوفيات نهاية الشهر الجاري وبداية ديسمبر المقبل في حدود من 10-20%، منوهًا بأن الملاحظ بأن نسب الوفيات في الموجة الثانية لكورونا أقل من الموجة الأولى؛ لكون الوفيات ليست خاضعة لنشاط الفيروس، وإنما ترجع للمنظومة الصحية في الدولة، ففي حال بدء العلاج مبكرًا للمصابين يكون هناك انخفاض في نسب الوفيات.





وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن وزارة الصحة استعدت للموجة الثانية، ولكن يمكننا تقليل نسب الوفيات بالحد من انتشار الفيروس من خلال ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على ضرورة عدم تواجد أكثر من 6 أشخاص بمكان مغلق، مع توعية الأطفال بخطورة الفيروس وارتداء الكمامة، مع تنظيف الأسطح لمنع انتقال العدوى، معقبًا: "الفيروس لا يفرق بين الأغراب والأقارب والأصحاب".





إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.



