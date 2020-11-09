نجوم الرياضة يشهدون حفل زفاف رامي الشافعي ولبنى خالد

شهد نخبة من رجال الأعمال ونجوم الرياضة والمجتمع عقد القران وحفل الزفاف الذي أقامة المحاسب السيد السيد الشافعي مدير عام الإتحاد المصري للكاراتيه سابقا والمدير المالي السابق للإتحاد ايضا حفل زفاف نجلة نقيب شرطة رامى السيد السيد الشافعى علي المهندسة لبني خالد محمود فايز ب "لانا اوبن اير" بفندق طيبة روز بلازا بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.





حضر حفل الزفاف نخبه من السادة رجال الأعمال والسادة ضباط الشرطة ونخبة من كبار الرياضيين في الألعاب الرياضية من الإتحادات الرياضية والأندية المختلفة الي جانب أصدقاء العروسين وكذلك أسرة العروسين وعلي رأسها السيد المهندس خالد محمود فايز والد العروسة الذي يعمل بكبري مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة وأشقاء العريس كل من المهندس محمد السيد الشافعي بشركة خدمات البترول البحرية والمحاسب عمرو السيد الشافعي صاحب ورئيس مجلس إدارة احدي الشركات.





الجدير بالذكر أن العريس الكابتن رامي السيد الشافعي لاعب منتخب كرة قدم بكلية الشرطة سابقا الفائز بالعديد من البطولات ولاعب نادي الزهور السابق والذي حرص مدربة نجم كرة القدم الكابتن مجدي شلبي مدرب نادي الزمالك السابق ومدرب منتخب اليمن سابقا ومدرب العريس بكلية الشرطة سابقا علي الحضور والمشاركة في حفل زفاف الكابتن رامي السيد الشافعي ومعة نخبة من مدربي كرة القدم منهم الكابتن خالد ابوطيرة مدرب نادي الشباب البحريني والأهلي السعودي سابقا.