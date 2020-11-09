نجوم الرياضة يشهدون حفل زفاف رامي الشافعي ولبنى خالد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
شهد نخبة من رجال الأعمال ونجوم الرياضة والمجتمع عقد القران وحفل الزفاف الذي أقامة المحاسب السيد السيد الشافعي مدير عام الإتحاد المصري للكاراتيه سابقا والمدير المالي السابق للإتحاد ايضا حفل زفاف نجلة نقيب شرطة رامى السيد السيد الشافعى علي المهندسة لبني خالد محمود فايز ب "لانا اوبن اير" بفندق طيبة روز بلازا بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

حضر حفل الزفاف نخبه من السادة رجال الأعمال والسادة ضباط الشرطة ونخبة من كبار الرياضيين في الألعاب الرياضية من الإتحادات الرياضية والأندية المختلفة الي جانب أصدقاء العروسين وكذلك أسرة العروسين وعلي رأسها السيد المهندس خالد محمود فايز والد العروسة الذي يعمل بكبري مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة وأشقاء العريس كل من المهندس محمد السيد الشافعي بشركة خدمات البترول البحرية والمحاسب عمرو السيد الشافعي صاحب ورئيس مجلس إدارة احدي الشركات.

الجدير بالذكر أن العريس الكابتن رامي السيد الشافعي لاعب منتخب كرة قدم بكلية الشرطة سابقا الفائز بالعديد من البطولات ولاعب نادي الزهور السابق والذي حرص مدربة نجم كرة القدم الكابتن مجدي شلبي مدرب نادي الزمالك السابق ومدرب منتخب اليمن سابقا ومدرب العريس بكلية الشرطة سابقا علي الحضور والمشاركة في حفل زفاف الكابتن رامي السيد الشافعي ومعة نخبة من مدربي كرة القدم منهم الكابتن خالد ابوطيرة مدرب نادي الشباب البحريني والأهلي السعودي سابقا.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 14 ساعة

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعة و 9 دقيقة

وليد العطار: قد نلجأ لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ نصف ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 13 ساعة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 28 دقيقة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض