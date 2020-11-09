أحمد سامي بطل الداخلية لكمال الأجسام يهدي برونزية كأس العالم لشهداء الشرطة

أهدى بطل كمال الاجسام العقيد أحمد سامي برونزية كأس العالم بإسبانيا الي شهداء الشرطة المصرية وأهداها أيضاً الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع القيادات الأمنية ورؤسائة والي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام و إلى المدرب والحكم الدولي كابتن محمد محسن وأيضاً أهداها لاسرتة "والدته وزوجته واولاده" ومدربه المحترف كابتن جورج فرح.

أهدى بطل كمال الاجسام العقيد أحمد سامي برونزية كأس العالم بإسبانيا الي شهداء الشرطة المصرية وأهداها أيضاً الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع القيادات الأمنية ورؤسائة والي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام و إلى المدرب والحكم الدولي كابتن محمد محسن وأيضاً أهداها لاسرتة "والدته وزوجته واولاده" ومدربه المحترف كابتن جورج فرح.

كان وقد حصل اليوم الأحد العقيد أحمد سامي على الميدالية البرونزية في فئة الأساتذة وترتيب خامس في مسابقة الرجال فئة كلاسيك فيزيك.

كان وقد حصل اليوم الأحد العقيد أحمد سامي على الميدالية البرونزية في فئة الأساتذة وترتيب خامس في مسابقة الرجال فئة كلاسيك فيزيك.