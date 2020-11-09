إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة وتحرير 336 محضر اشتراطات صحية بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أغلقت 11 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.



وأضاف المحافظ أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات على أن يتم تنظيمها بصفة دورية ومستمرة، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال شهر أكتوبر الماضي شملت المرور على 291 منشأة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 336 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 1912 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدد من الحملات قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.