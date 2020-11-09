إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة وتحرير 336 محضر اشتراطات صحية بالمنيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أغلقت 11 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات على أن يتم تنظيمها بصفة دورية ومستمرة، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال شهر أكتوبر الماضي شملت المرور على 291 منشأة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 336 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 1912 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدد من الحملات قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

أخبار تهمك

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وليد العطار: قد نلجأ لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 26 دقيقة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 14 ساعة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض