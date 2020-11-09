النتائج النهائية لمنتخب مصر في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا

وجائت نتائج مصر في فئة كمال الاجسام كلاتي حيث استطاع البطل العقيد شريف الشيوى المركز الأول ذهبيه وزن ٨٥ كيلو رجال وكان الفارق واضح جدا وفي افضل مستواياته ونجح البطل سعيد بحرية في تحقيق المركز الخامس في وزن ٨٥ك رجال والمركز السابع في وزن تحت ٩٠ك أساتذة من ٤٠ الي ٤٥ سنه واستطاع أن يحصل البطل مصطفى الكاشف على الترتيب السادس ايضا في وزن ٨٥ك رجال والمركز السابع في وزن تحت ٩٠ك أساتذة من ٤٥ الي ٤٩ سنه وسط منافسة شرسة وميزان جديد نافس فيه البطل واستطاع ان يفوز على الكثيرين كما حقق البطل حمدي غانم الترتيب الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت ٩٠ك أساتذة من ٤٠ الي ٤٤ سنه والترتيب السادس وزن ٩٠ك رجال ، واستطاع أن يحصل البطل المساعد اول عماد المنيلاوي علي الترتيب السابع في نفس الميزان ايضا كما حصل البطل المقدم محمد نشأت على الترتيب الرابع في وزن ٩٥ك رجال ، وحصل الكابتن هاني معتمد على الترتيب السادس في وزن ٧٠ك رجال وقدم عرضا مميز كما حصل ايضا البطل احمد ابوجنه على الترتيب السابع في نفس الوزن رجال وحصل علي الترتيب الثامن وزن تحت ٨٠ك من ٤٠ الي ٤٤ سنه اساتذة وكان في أفضل حالاته ،وجاء البطل هشام ابو الذهب في المركز السابع في وزن ٨٠ك رجال وهو في سن ٤٣ سنه ونافس مع الأصغر منه واتبعه البطل محمد ابو ضلع بالترتيب الثامن في نفس الميزان رجال وحصل على الترتيب التاسع وزن تحت ٨٠ك من ٤٠ الي ٤٤ سنه أساتذة وهو بطل مميز تنتظر مصر منه المزيد من التقدم.



