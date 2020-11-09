"صحة المنيا" تكثف المرور علي المنشآت التعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شدد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، وتحت إشراف الدكتور على قاسم، مدير عام الادارة العامة للطب الوقائى، بتكثيف المرور الدورى على مدارس المحافظة عن طريق الفرق الوقائية بجميع الادارات الصحية.



يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على صحة الطلاب، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا.



حيث تم المرور على عدد من المدارس من بينهم: مدرسة الراعى الصالح بحى شلبى؛مدرسة ابناء الثورة؛ المدرسة الفندقية الثانوية؛ مدرسة النيل الدولية؛ مدرسة اللمطى الابتدائية؛ مدرسة الانجيلية الاعدادية بنات، وتم التأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبة بإصابتها واتخاذ اجراءات التحويل للمستشفى اذا تطلب الأمر.



بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الاجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى داخل الفصل والتهوية الجيدة ونظافة الفصول ونظافة فناء المدرسة ودورات المياة؛ والتأكد من وجود مستلزمات النظافة والمطهرات.



وفي هذا السياق قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة استمرار المرور الدورى على مستوى جميع المدارس فى نطاق محافظة المنيا حفاظا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب وللتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

