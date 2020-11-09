عاجل.. إعادة فتح طريق الشيخ فضل بعد تحسن الأحوال الجوية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق غارب الشيخ فضل، بعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وسط تواجد أمني مكثف.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات بتكثيف التواجد المروري بالطريق لتسيير حركة السيارات وتحسبا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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