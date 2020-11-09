زيدان يحرق نفسه في ريال مدريد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:36 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
Advertisements

وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بأنه يحرق نفسه بعد الخسارة من فالنسيا برباعية في الدوري الإسباني.

 

وقالت الصحيفة: "دخل زيدان المباراة بتشكيلة غير متوقعة حيث بدأ بمارسيلو وإيسكو على حساب ميندي وكروس.. اختيارات فاجأت الجميع، بدءًا من الجماهير مرورا بالإدارة وحتى اللاعبين أنفسهم الذين لم يتفهموا بعض قرارات زيدان".

 

وأضافت: "لا يزال احترام الفريق تجاه زيدان موجودًا وبشكل مطلق، لكنهم لم يتفهموا غياب لاعب مثل ميندي الذي لم يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني وسيحصل على راحة بعد المباراة، وتوني كروس صاحب القيمة العالية في غرفة الملابس، الذي لديه القدرة على التحكم في المباراة وفي إيقاع الفريق".

 

وتابعت الصحيفة: "قال زيدان بعد المباراة إنه لا تفسير لما حدث، هذا ما اعتقده بعض اللاعبين عندما سمعوا التشكيلة قبل المباراة، هم يعرفون من جاهز للعب ومن هو ليس جاهزًا، لهذا السبب لم يتفهموا غياب كروس وميندي عن التشكيلة واللعب بإيسكو ومارسيلو مكانهما".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد زين الدين زيدان زيدان ريال مدريد وفالنسيا اخبار ريال مدريد اليوم

أخبار تهمك

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 10 ساعات

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ ساعتين

بعد اعلان النتائج الأولية.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات المرشحين بالنواب

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ 18 دقيقة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

بعد زيادة الإصابات.. ٣ مفاجآت عن كورونا في مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

منذ حوالي 5 ساعات

وليد العطار: قد نلجأ لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على "أهل الثقة" لدى زيدان في ريال مدريد

تحديد الراحلين والقادمين لريال مدريد

بالأسماء.. ثورة التصحيح في ريال مدريد تطيح بـ8 نجوم خارج الملكي

8 أخطاء كارثية ارتكبها ريال مدريد في انتقالات صيف 2019

أخبار ريال مدريد اليوم: فسخ عقد لاعب الفريق وزيدان في ورطة ومستقبله على المحك وتهديد نجم الريال بالتجميد بسبب "الهروب"

نجما ريال مدريد يغيبان عن مواجهة ريال بيتيس في الليجا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

12:27 م

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض