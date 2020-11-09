زيدان يحرق نفسه في ريال مدريد

وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بأنه يحرق نفسه بعد الخسارة من فالنسيا برباعية في الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة: "دخل زيدان المباراة بتشكيلة غير متوقعة حيث بدأ بمارسيلو وإيسكو على حساب ميندي وكروس.. اختيارات فاجأت الجميع، بدءًا من الجماهير مرورا بالإدارة وحتى اللاعبين أنفسهم الذين لم يتفهموا بعض قرارات زيدان".

وأضافت: "لا يزال احترام الفريق تجاه زيدان موجودًا وبشكل مطلق، لكنهم لم يتفهموا غياب لاعب مثل ميندي الذي لم يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني وسيحصل على راحة بعد المباراة، وتوني كروس صاحب القيمة العالية في غرفة الملابس، الذي لديه القدرة على التحكم في المباراة وفي إيقاع الفريق".

وتابعت الصحيفة: "قال زيدان بعد المباراة إنه لا تفسير لما حدث، هذا ما اعتقده بعض اللاعبين عندما سمعوا التشكيلة قبل المباراة، هم يعرفون من جاهز للعب ومن هو ليس جاهزًا، لهذا السبب لم يتفهموا غياب كروس وميندي عن التشكيلة واللعب بإيسكو ومارسيلو مكانهما".