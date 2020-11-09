رفع 4 آلاف طن قمامة وإزالة 593 حالة إشغالات متنوعة بمركزي الفيوم وأبشواي

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أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بنطاق مركزي الفيوم وأبشواي خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، تمكنت خلالها من رفع 4 آلاف و150 طن قمامة وأتربة ومخلفات، وإزالة 593 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1162 كشاف إنارة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات على الطرق بجميع مراكز وقرى المحافظة.



قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قد قامت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بحملات للنظافة أسفرت عن رفع 2450 طن قمامة ومخلفات بناء من مختلف أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى، كما تم إزالة 343 حالة إشغالات متنوعة لباعة جائلين وعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وصيانة وتركيب 750 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة والطريق الدائري، فضلًا عن صيانة 3 ميادين هى عبد المنعم رياض، والحواتم، وميدان الدكتور عبد الرحيم شحاته بمنطقة دله.



فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بتنفيذ 7 حملات للنظافة خلال ذات المدة، تمكنت خلالها من رفع 1700 طن قمامة وأتربة ومخلفات مباني، وإزالة 250 حالة إشغالات متنوعة بمدينة أبشواي، كما تم تركيب وصيانة 412 كشاف إنارة بنطاق مدينة أبشواي وقرية أبوكساه.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

