عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تناولت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ",


وقال موقع " Le360 " المغربي أن زوجة المدافع الدولي المغربي بدر بانون الصفقة التي من المُنتظر ان يعلن عنها الأهلي رسمياً أصيبت بفيروس كورونا.


وقال الموقع أن اللاعب أعلن ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستقرام " في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب لإجراء الفحوصات الطبية إستعداداً للسفر إلى القاهرة والإلتحاق بالمارد الأحمر.

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بدر بانون الرجاء الاهلي

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