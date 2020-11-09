لعدم ارتداء الكمام.. فصل 23 طالبا بعلوم بنها لمدة أسبوع

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قرر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث حرمان 23 طالب بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.



جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي أجراها الجيزاوي لمتابعة التزام كليات الجامعة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي.



من جانبه أضاف الدكتور لطفي أبو سالم عميد الكلية، أن الكلية تحرص علي ارتداء الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس الكمامة، وذلك في قاعات المحاضرات والمعامل وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعي ويتم توجيه إنذار شفوي لغير الملتزمين في بداية الأمر وإحالة من يتعمد مخالفة اتباع الإجراءات الاحترازية للتحقيق.



وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد وجه بمجلس الجامعة النواب وعمداء الكليات بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بإرتداء الكمامات ومنع التجمعات في ساحات الحرم الجامعى والتباعد الاجتماعي وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.