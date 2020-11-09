بشهادة التقارير الدولية.. مساعد رئيس الوفد يشيد بانتظام العملية الانتخابية

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قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات سعت بكل السبل لإنجاح العملية الانتخابية للنواب ونجحت في إدارتها بشكل جعلها تمر بدون خروقات، مشيدا بالتقارير والبيانات الختامية التي صدرت عن الهيئات والجهات المحلية والدولية التي شاركت في متابعة الانتخابات والتي أكدت على انه لن تحدث أي خروقات أو مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.



ولفت الشرقاوي، في بيان له، أن القوات المسلحة وأفراد الشرطة قاموا بمجهودات كبيرة من أجل تنظيم العملية الانتخابية وتأمين الناخبين وحمايتهم من جائحة فيروس كورونا، بتوزيع الكمامات بالمجان على الناخبين.



وأشاد بمشاركة فئات المجتمع وأطيافه وتصدر المرأة المشهد الانتخابي، وكذلك الشباب مما ينم عن وجود مزيد من الوعي لديهم بأهمية المشاركة في بناء الدولة المصرية واستكمال مسار الإصلاح السياسي والتشريعي في مصر.



وأضاف مساعد رئيس الوفد، أن المشاركة كانت مسئولية على جموع المصريين وحق دستوري من أجل بناء مؤسسات مصر الدستورية، والمصريين حرصوا على استخدامه بشكل سليم وواعي.



إقرأ أيضًا.. كل ما تريد معرفته عن الإجراءات التالية لانتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.



١. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس الأحد، انتهاء عملية الاقتراع وغلق اللجان الانتخابية وعددها 9468 لجنة انتخابية داخل 13 محافظة في ثاني وآخر أيام التصويت.



٢. بدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه.



٣. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب يوم 15 نوفمبر.



٤. تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يوم 21 حتى 23 نوفمبر، وللمصريين في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.



٥. تعلن النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى في 30 نوفمبر الجاري.



٦. وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر، وفي الداخل يومي 7 و8 ديسمبر.



٧. بينما تعلن النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، يوم 14 ديسمبر المقبل.