إسبانيا تبدأ محاكمة المشتبه بهم المرتبطين بهجوم سيارة فان 2017

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تبدأ المحكمة العليا في في العاصمة الإسبانية، مدريد، يوم غدٍ الثلاثاء، محاكمة ثلاثة متشددين إسلاميين مشتبه بهم على صلة بهجوم في برشلونة عام 2017 أسفر عن مقتل 14 شخصًا - وهو الأكثر دموية في إسبانيا منذ أكثر من عقد.

ويطالب المدعون بالسجن 41 و 36 عاما لسنتين وثماني سنوات لمواطن مغربي آخر متهم بالتواطؤ. وكانا في السجن على ذمة المحاكمة منذ اعتقالهما في 2017 على صلة بالانفجار، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

كما يطالبون بعقوبات دائمة بحق المتهمين الرئيسيين.

قاد مهاجم واحد شاحنة مستأجرة وسط الحشود في شارع لا رامبلا بوسط برشلونة، مما تسبب في مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من مائة شخص. قتل رجل آخر أثناء هروب المهاجم.

وعشية الهجوم دمر انفجار عرضي منزلا في الكنار جنوب غربي برشلونة حيث تم تخزين عبوات ناسفة وغاز. وأسفر الانفجار عن مقتل إمام زعيم الجماعة المشتبه به.

اثنان من المتهمين، إسباني ومغربي، يواجهان اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وتصنيع وتخزين المتفجرات، ومحاولة إحداث دمار واسع النطاق، وكلها مرتبطة بانفجار الكنار ولكن ليس بشكل مباشر بهجوم برشلونة، بحسب ما أفادت وثائق المحكمة.

وقال أولوجيو باز، رئيس إحدى جمعيات الضحايا التي تعمل كطرف مدني في المحاكمة، يوم الجمعة، إن مجموعته "ستناضل من أجل تهمة القتل العمد والحكم على المتهمين ... بغض النظر عما إذا كانوا أقرب أو أبعد بعيدا عن الشاحنة "المستخدمة في برشلونة.

في اليوم التالي للهجوم في 17 أغسطس، اقتحم خمسة مسلحين سيارة وسط حشد من الناس في منتجع كامبريلس الساحلي واستخدموا السكاكين لمهاجمة المارة، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة عدد آخر، قبل أن تقتلهم الشرطة بالرصاص. كما قتل الضباط مهاجم برشلونة بعد أيام قليلة.

وتأتي المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى 16 ديسمبر، في الوقت الذي عززت فيه دول أوروبية مختلفة الإجراءات الأمنية في أعقاب الهجمات الإسلامية الأخيرة في فرنسا والنمسا.

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